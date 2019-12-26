«Барселона» определилась с трансферными планами на 2020 год.

По информации Sport.es, каталонское руководство планирует приобрести игроков в каждую линию – это обсуждалось на предновогоднем совещании. Главная цель – покупка полузащитника, так как Иван Ракитич и Артуро Видаль хотят покинуть клуб летом 2020 года.

Нападение «Барсы» может усилить Лаутаро Мартинес из «Интера», также клуб вернется к вопросу о камбэке Неймара из «ПСЖ».

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, на два очка опережая «Реал».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «сине-гранатовые» сыграют с «Наполи».

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