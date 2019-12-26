Бывший вингер «Челси» Эден Азар отказался переходить из лондонского клуба в «Баварию», чтобы брат Торган не оказался в его тени. Об этом рассказал экс-кипер «синих» Роберт Грин.

«Эден сразу исключил вариант с «Баварией». Он сказал: «Я туда не поеду, потому что мой брат Торган играет в Германии. Если я перейду – будет так: Эден Азар и его брат». В общем, он подумал, что Торган Азар достоин быть популярным под собственным именем, а не только из-за того, что он брат Эдена. Это может показаться признаком высокомерия, но это очень щедрый жест», – приводит слова Грина Transfermarkt.

В итоге Эден отправился в «Реал».

Торган выступает за дортмундскую «Боруссию».

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