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Кантона: «Может, у Месси из шорт выпадет пара тентаклей, и он выдаст инопланетное происхождение?»

Кантона: «Может, у Месси из шорт выпадет пара тентаклей, и он выдаст инопланетное происхождение?»
Eurosport

14 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

Француз в образе.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона порассуждал над тем, чем может удивить 2020-й год футбольных фанатов.

«Что принесет нам 2020 год? Может, Месси нечаянно выдаст свое инопланетное происхождение, когда пара тентаклей выпадет у него из шорт по ходу футбольного матча или кубковой игры против «Реала Сосьедад». Просто невозможно, чтобы человек был настолько хорош. Он должен быть из космоса, не так ли?» – рассказал Эрик в ролике OTRO.

  • Лионеля Месси всю карьеру называют инопланетянином за скорость мышления и невероятный дриблинг.
  • У аргентинца шесть «Золотых мячей».

Тест: угадай, где были Роналду, Месси и другие звезды футбола 10 лет назад

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