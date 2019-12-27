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Кантона: «Может, у Месси из шорт выпадет пара тентаклей, и он выдаст инопланетное происхождение?»
Француз в образе.
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона порассуждал над тем, чем может удивить 2020-й год футбольных фанатов.
«Что принесет нам 2020 год? Может, Месси нечаянно выдаст свое инопланетное происхождение, когда пара тентаклей выпадет у него из шорт по ходу футбольного матча или кубковой игры против «Реала Сосьедад». Просто невозможно, чтобы человек был настолько хорош. Он должен быть из космоса, не так ли?» – рассказал Эрик в ролике OTRO.
- Лионеля Месси всю карьеру называют инопланетянином за скорость мышления и невероятный дриблинг.
- У аргентинца шесть «Золотых мячей».
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