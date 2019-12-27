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Месси раскрыл секрет идеальных штрафных ударов
Криштиану Роналду на заметку.
Нападающий «Барселоны» и лучший футболист 2019 года Лионель Месси рассказал, на что обращает внимание при исполнении штрафных ударов.
«В последние несколько лет я начал проверять, движется ли вратарь, прежде чем ударить по мячу. Сейчас больше изучаю делает ли он шаг или нет, как расположена стенка. Это все стало возможным благодаря тренировкам», – рассказал Месси Marca.
- На счету Месси 52 гола со штрафных за карьеру.
- В сезоне-2019/20 Лео забил 15 мячей в 18 играх во всех турнирах, приплюсовав к ним девять ассистов.
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