Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль подал в суд на клуб из-за невыплаты премиальных.

По информации Mundo Deportivo, 32-летний футболист обвинил «Барсу» в невыплате 2,4 млн евро, положенных по контракту. По одному из пунктов, Видаль должен был получить почти 2 миллиона евро, если проведет на поле не менее тайма в 60% матчей сезона-2018/19.

Чилиец сыграл минимум по тайму только в половине матчей и уверен, что должен получить 50% от оговоренной суммы, но представители клуба не намерены выплачивать бонусы частично: по их мнению, игрок неправильно интерпретирует условия соглашения.

В текущем сезоне Видаль провел за «Барсу» 19 игр, забил 5 мячей и сделал ассист.

По слухам, зимой он перейдет в «Интер».

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