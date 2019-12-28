«Реал Сосьедад» выпустил фейковую новость об аренде «Манчестер Сити» полузащитника басков Мартина Эдегора.

«Благодарим Мартина за профессионализм, проявленный во время пребывания в нашем клубе, и желаем ему всего наилучшего в личном и профессиональном будущем», – говорится в заявлении «Сосьедада», сделанном в день дурака – испанцы отмечают его 28 декабря.

Переход невозможен хотя бы по той причине, что Эдегор уже играет за «Сосьедад» на правах аренды – с 2015 года права на него принадлежат мадридскому «Реалу».

После двух сезонов в «Кастилье» норвежец играл на правах аренды в «Херенвене», «Витессе» и «Сосьедаде».

Эдегор – самый молодой футболист сборной Норвегии в истории.

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