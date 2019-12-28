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«Сосьедад» выпустил фейковую новость об аренде Эдегора в «Манчестер Сити»

«Сосьедад» выпустил фейковую новость об аренде Эдегора в «Манчестер Сити»
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

«Сосьедад» изволит шутить.

«Реал Сосьедад» выпустил фейковую новость об аренде «Манчестер Сити» полузащитника басков Мартина Эдегора.

«Благодарим Мартина за профессионализм, проявленный во время пребывания в нашем клубе, и желаем ему всего наилучшего в личном и профессиональном будущем», – говорится в заявлении «Сосьедада», сделанном в день дурака – испанцы отмечают его 28 декабря.

Переход невозможен хотя бы по той причине, что Эдегор уже играет за «Сосьедад» на правах аренды – с 2015 года права на него принадлежат мадридскому «Реалу».

  • После двух сезонов в «Кастилье» норвежец играл на правах аренды в «Херенвене», «Витессе» и «Сосьедаде».
  • Эдегор – самый молодой футболист сборной Норвегии в истории.

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