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Фанаты «Барселоны» хотят, чтобы Клопп сменил Вальверде
Каталонцы хотят видеть у руля главного обидчика.
Болельщики «Барселоны» проголосовали за увольнение Эрнесто Вальверде и назначение на его место Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
В опросе Mundo Deportivo приняли участие 300 случайных болельщиков команды. Издание интервьюировало людей возле «Камп Ноу» после матча против «Алавеса».
На вопрос о том, видят ли они Вальверде во главе команды в следующем сезоне, 80% опрошенных ответили, что желают отставки менеджера. 33.6% фанатов хотели бы, чтобы испанца сменил Юрген Клопп, чей «Ливерпуль» выбил «сине-гранатовых» из прошлого розыгрыша ЛЧ, несмотря на поражение 0:3 в первом полуфинальном матче.
31.96% опрошенных проголосовали за Рональда Кумана из сборной Нидерландов, 17.21% – за Роберто Мартинеса из Бельгии. Бывший тренер каталонцев Хосеп Гвардиола набрал всего 6.86% голосов.
- Вряд ли мечтам фанатов «Барсы» суждено сбыться – немец недавно подписал контракт до 2024 года и ведет «красных» к чемпионству в Англии.
- Каталонцы при Вальверде выиграли титул в прошлом и позапрошлом сезонах, сейчас команда находится на вершине таблицы.
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