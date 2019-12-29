Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сравнил чемпионаты Испании и Англии. По мнению игрока, Ла Лига техничнее, но из-за низкой интенсивности все же уступает АПЛ.

«Раньше я думал, что Ла Лига – сильнейшая футбольная лига в мире. В то время они доминировали в еврокубковых турнирах. Испанские клубы всегда доходили до поздних стадий и часто в итоге брали трофеи – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Но Премьер-лига обрела приличную мощь за последние несколько лет. Когда дело доходит до чисто технического аспекта игры, Ла Лига лучше. Но из-за исключительной интенсивности английский чемпионат находится на несколько более высоком уровне», – приводит слова голландца The Mirror.

Де Йонг мог перейти из «Аякса» в «Сити», но в итоге выбрал «Барселону».

Каталонцы занимают первое место в Ла Лиге.

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