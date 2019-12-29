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«АПЛ чуть выше уровнем, чем Ла Лига». Де Йонг сравнил главные чемпионаты Европы

«АПЛ чуть выше уровнем, чем Ла Лига». Де Йонг сравнил главные чемпионаты Европы
Eurosport

19 мин. назад

Почему же полузащитник не поехал в Англию?

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сравнил чемпионаты Испании и Англии. По мнению игрока, Ла Лига техничнее, но из-за низкой интенсивности все же уступает АПЛ.

    «Раньше я думал, что Ла Лига – сильнейшая футбольная лига в мире. В то время они доминировали в еврокубковых турнирах. Испанские клубы всегда доходили до поздних стадий и часто в итоге брали трофеи – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    Но Премьер-лига обрела приличную мощь за последние несколько лет. Когда дело доходит до чисто технического аспекта игры, Ла Лига лучше. Но из-за исключительной интенсивности английский чемпионат находится на несколько более высоком уровне», – приводит слова голландца The Mirror.

    • Де Йонг мог перейти из «Аякса» в «Сити», но в итоге выбрал «Барселону».
    • Каталонцы занимают первое место в Ла Лиге.

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