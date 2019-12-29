Британский поп-артист Робби Уильямс рассказал о дружбе с полузащитником «Реала» Тони Кроосом.

«Ты выиграл все в Мадриде, так что прошу тебя перейти в «Манчестер Юнайтед». Думаю, что у нас [в Англии] лучший чемпионат в мире – Премьер-лига.

Меня беспокоит только одно. «Реал» заставляет чувствовать себя маленьким и с маленьким членом.

Футбол – моя религия, а мне не нравится, когда существуют боги могущественнее, чем мой», – заявил Уильямс в документальном фильме, посвященном Кроосу. Его цитирует испанская газета Marca.

45-летний Робби – самый успешный британский сольный исполнитель. Он продал более 77 миллионов альбомов и выиграл больше всех премий BRIT Awards в истории.

29-летний Тони Кроос – трехкратный чемпион Германии, чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка мира-2014 в составе бундестим.

117-летний «Реал» – самый титулованный клуб планеты. Он 33 раза выигрывал Примеру и 13 раз побеждал в Лиге чемпионов.

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