Бывший голкипер «Челси» Тибо Куртуа угодил в неприятную любовную историю.

Как сообщает британский таблоид Daily Star, в период жизни в Лондоне Куртуа познакомился с Эльзой Айзек – дамой, которая жила в доме, соседнем с домом Тибо. По данным источника, роман между бельгийским футболистом и Эльзой завязался после того, как она в его отсутствие забирала для него почту. Ради отношений с Куртуа Айзек рассталась со своим мужем-банкиром.

Эльза наслаждалась обществом Тибо, приезжая к нему в отель перед играми «Челси». Бельгийца не смущал ни тот факт, что он уже встречался с другой девушкой (речь о Марте Домингес), ни то, что Эльза была матерью четырех детей.

Когда Айзек забеременела и от него, Куртуа резко пошел на попятную. Источники Daily Star сообщают, что Тибо посоветовал даме сделать аборт, если она хочет отправиться с ним в Мадрид (тогда уже наклевывался трансфер кипа в «Реал»).

«Она сказала ему, что беременна. Он ответил, что это плохо для его карьеры, что люди узнают об этом. И попросил сделать аборт. Девушка ответила, что не собирается делать аборт, и тогда Тибо ответил, что она вольна видеться с кем-то другим, если захочет.

Они расстались, когда она была на пятом месяце беременности. Он дал ей выбор – она выбирала между ним и сыном», – сообщил информированный источник.

Марта Домингес родила от Куртуа двух детей – дочь Адриану и сына Николаса. Они с Тибо жили в гражданском браке; сейчас пара рассталась.

Куртуа пока не признал своего сына от Айзек – Daily Star направил Тибо запрос, чтобы подтвердить/опровергнуть отцовство.

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