Болельщики «Барселоны» подавляющим большинством предпочитают покупку страйкера «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а не его партнера по команде Неймара.

В опросе Mundo Deportivo приняли участие 300 случайных болельщиков команды. Издание интервьюировало людей возле «Камп Ноу» после матча против «Алавеса».

На вопрос о том, желают ли они вообще возвращения Неймара в команду, 80,66% опрошенных ответили отрицательно, и лишь 14.33% дали положительный ответ. Остальные не смогли решить однозначно.

При выборе между Неймаром и Мбаппе респонденты еще более решительно проголосовали против бразильца. Нападающий сборной Франции взял 81,33% голосов фанатов каталонцев, за бывшего игрока клуба проголосовало менее 10% опрошенных.

В 2017 году Ней перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.

Минувшим летом бразилец напрашивался на обратный трансфер, но парижане не отпустили футболиста.

Артета уничтожил прессинг «Челси» до перерыва, но Лэмпард ответил новой схемой и прижал «Арсенал»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке