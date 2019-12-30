Getty Images
Mundo Deportivo: больше 80% фанатов «Барсы» хотят видеть в команде Мбаппе, а не Неймара
В Каталонии все еще обижены на неоднозначный уход Нея.
Болельщики «Барселоны» подавляющим большинством предпочитают покупку страйкера «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а не его партнера по команде Неймара.
В опросе Mundo Deportivo приняли участие 300 случайных болельщиков команды. Издание интервьюировало людей возле «Камп Ноу» после матча против «Алавеса».
На вопрос о том, желают ли они вообще возвращения Неймара в команду, 80,66% опрошенных ответили отрицательно, и лишь 14.33% дали положительный ответ. Остальные не смогли решить однозначно.
При выборе между Неймаром и Мбаппе респонденты еще более решительно проголосовали против бразильца. Нападающий сборной Франции взял 81,33% голосов фанатов каталонцев, за бывшего игрока клуба проголосовало менее 10% опрошенных.
- В 2017 году Ней перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро.
- Минувшим летом бразилец напрашивался на обратный трансфер, но парижане не отпустили футболиста.
Артета уничтожил прессинг «Челси» до перерыва, но Лэмпард ответил новой схемой и прижал «Арсенал»