Главный тренер «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри может возглавить «Барселону» в случае ухода Эрнесто Вальверде.

По информации Diario Sport, в пользу Тьерри говорят несколько факторов. Первый – он находится в отличных отношениях со спортивным директором «блауграны» Эриком Абидалем. Второй – он прекрасно знает футболистов «Барсы», вместе с которыми играл сам: Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жерара Пике. Наконец, сейчас за каталонский клуб выступают немало соотечественников Анри.

Руководство «Барселоны» оценивает Тьерри как идеального посла «блауграны» с точки зрения игрового стиля, его считают носителем ДНК клуба. Президент «сине-гранатовых» Хосеп Бартомеу также очень положительно оценивает фигуру Анри.

Если Вальверде не продлит контракт, рассчитанный до июня 2020 года, а Анри спрогрессирует в «Монреале», то его назначение на пост главного в «Барсе» возможно.

До назначения в MLS Анри работал ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, а затем получил самостоятельную работу в «Монако».

Из «Монако» Анри уволили после 19 матчей во главе команды.

Фанаты «Барселоны» хотят, чтобы Клопп сменил Вальверде

Подписывайся на нас в инстаграме