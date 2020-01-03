Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о постоянной критике в адрес его партнера по команде Гарета Бэйла.

Валлийца часто упрекают в том, что он уже много лет играет в Испании, но не знает местного языка. Еще его постоянно подкалывают из-за чрезмерной любви к гольфу. Первый номер команды Зидана считает, что хейтеры перегибают.

«Мне нравится поддерживать свой английский в общении с Гаретом, хотя он говорит по-испански лучше, чем многие думают. Он мог бы дать прекрасное интервью на испанском, без проблем. Я много с ним разговариваю, мне также нравится гольф.

Гарет делает все, чтобы выигрывать матчи. Его постоянно критикуют за одни и те же вещи: гольф, испанский язык... Я хочу, чтобы он вышел и дал интервью на испанском, потому что в раздевалке он очень хорошо говорит со многими товарищами по команде и все очень хорошо понимает.

Но это его дело, если он предпочитает говорить с журналистами на английском, просто это прекратило бы разговоры о его испанском, и люди увидели бы, что он очень преданный делу человек», – цитирует кипера Marca.

Когда сборная Уэльса вышла на Евро-2020, Бэйл позировал с флагом, на котором было написано «Уэльс, гольф, Мадрид – в таком порядке».

Зидан пытался спровадить валлийца из команды еще летом, но правление клуба заблокировало трансфер.

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