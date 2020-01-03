AS: «Реал» никого не купит в зимнее трансферное окно

AS рассказал грустную для болельщиков «Реала» новость. В издании уверены, что все слухи о возможных переходах в мадридский клуб – вброс, потому что Зидан и руководство договорились не усиливать команду зимой. Главная цель трансферного окна – продажа Мариано и Браима Диаса. При этом клуб устроит аренда игроков.

Также сообщается, что французский тренер мадридцев хочет видеть в столице Испании только Поля Погба, но переговоры с «МЮ» не ведутся по двум причинам. Во-первых, «красные дьяволы» не озвучили сумму, за которую готовы расстаться с игроком. Во-вторых – прогресс Вальверде, который делает покупку француза бесперспективной. При этом Погба еще и травмирован, что также является преградой для подписания, заявил Зидан.

Другие источники связывали с «Реалом» трех игроков «Лилля» (например, Виктора Осимхена) и полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.

Также в медиа ходил слух, что Флорентино Перес уговорил вернуться зимой Криштиану Роналду.

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