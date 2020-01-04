В конце прошлого года издание Gol пульнуло в твиттер мощнейший инсайд: парни заявили, что Перес уже договорился с Кришем о зимнем камбэке в «Реал». Учитывая идиосинкразию между Роналду и Сарри, версия не выглядела откровенно бредовой. Впрочем, тысячи ретвитов ни на что не повлияли – пятикратный обладатель «Золотого мяча» до сих пор прописан в Турине. Очевидно, этой зимой сделка не состоится – фанам «бланкос» придется разочарованно выдохнуть.

Самое грустное, что возвращение КриРо в «Мадрид» было бы не ностальгическим (как приезд Ибры в «Милан»), а максимально эффективным. Трагедия как сегодняшнего, так и прошлогоднего «Реала» именно в том, что без Криша там некому забивать – Перес до сих пор слепо верит в Бензема. Карим объективно неплох (лучший страйкер и ассистент «Мадрида») и даже заслужил новый контракт в 32 года, но за его спиной нет абсолютно никого.

Адаптация Азара критически затянулась из-за лишнего веса и травм: важно учитывать, что даже в прайме бельгийца нельзя считать чистым снайпером. Про Хамеса Родригеса все давно забыли – кажется, он уже никогда не очнется от славы, которая вылилась на него после роскошного ЧМ-2014. Винисиус искрил и полыхал при позднем Солари, но Зизу вообще не верит в техничного бразильца. Тот даже разрыдался, когда в сентябре 2019-го забил впервые с февраля – наверное, плакал бы еще сильнее, если бы знал, что следующий гол в Ла Лиге вонзит только в 2020 году.

Винисиус ЖуниорGetty Images

Гарет Бэйл так и не ушел из «Мадрида» летом, а зря: первый и последний раз он забивал в Примере 1 сентября (дубль «Вильярреалу»). С ассистами у валлийца тоже кризис – их не было с середины ноября. Теперь Гарет заскучает еще сильнее: с Китаем уже вышел облом (там лимит на зарплаты), в «Реале» ему тоскливо, а в Англию никто не зовет. Кажется, придется молча дорабатывать жирный контракт и дальше выходить на поле с кислейшей миной.

Впрочем, на фоне Луки Йовича прекрасен даже Бэйл. За молодого серба «Айнтрахт» срубил 60 млн евро – теперь Лука уверенно лидирует в рейтинге худших трансферов лета-2019. Его прайс уже сбился до 40 млн по версии Transfefmarkt. Минус 20 лямов для юниора за полгода – катастрофа. Хуже всего, что прогресса не видно: например, против «Валенсии» Йович нелепо забежал в офсайд и зачем-то забил – уже по этому эпизоду можно было понять, что серб слабовато читает игру и пока не готов к мадридскому уровню. 423 минуты за «Реал», 1 гол – логично, что футбольные карикатуристы поздравили Луку с 22-летием такими картинками:

За три последних матча («Валенсия», «Барселона», «Атлетик») «бланкос» запихали всего один мяч, причем очень характерный: на 94-й минуте игры на «Месталье» Куртуа бил головой после углового, а Бензема подлетел на отскок – так мадридцы спасли ничью. Но ни в Класико (меньше 1xG), ни против Бильбао (почти 3xG) Карим уже не выручил, поэтому «Реал» встречал финальный свисток с нулем голов. О чем вообще говорить, если центрдеф Рамос – второй бомбардир команды (3 мяча), а латераль Карвахаль – второй ассистент после Бензема?

Судя по всему, зимой «Реал» не планирует подписывать нападающих, несмотря на разговоры про интерес к Обамеянгу. С одной стороны, вместо убийственной результативности «Мадрид» может рассчитывать на неплохую оборону. После кучи ошибок в начале осени Зидан все же научил парней терпеть и ультраграмотно защищаться (единичные провалы вроде ответки с «ПСЖ» – не в счет). С другой стороны, отказ от покупки форварда способен привести к жутким последствиям.

Зинедин Зидан и Гарет Бэйл, «Реал Мадрид»Getty Images

Во-первых, «Барселона» уже слегка (на пару очков) оторвалась от «Реала» в Ла Лиге. Дальше буфер будет только расти, потому что каталонцам (Лео, Суарес, Гризманн, Фати) гораздо легче взламывать андердогов, чем мадридцам. Во-вторых, нынешние «бланкос» будут слишком предсказуемы в плей-офф ЛЧ против «Сити». Зидану глупо вступать в перестрелку с Гвардиолой (лучшая атака АПЛ), поэтому француз прижмется и постарается засушить англичан. В таких условиях любой пропущенный мяч разрушит надежды Зинедина на четвертый кубок ЛЧ: даже раскрывшись, «Реал» останется моногамным в атаке, ведь все сведется к забросам на Бензема.

Так что сейчас «Мадрид» находится на пороге огромной беды. Будет невероятно обидно, если второе пришествие Зизу завершится крахом из-за ошибки с Йовичем и зимней пассивности на трансферном рынке. Зинедин точно заслужил, чтобы ему экстренно купили страйкера – жаль, что Перес этого не понимает и не хочет помочь лучшему тренеру в новейшей истории клуба.

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