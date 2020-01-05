Фанаты «Эспаньола» в очередной раз осыпали оскорблениями защитника «Барселоны» Жерара Пике.

Как сообщает Marca, во время игры 19-го тура чемпионата Испании ультрас «Эспаньола» пели следующую кричалку: «Пике, ты – ублюдок, у Шакиры есть член, твой сын – Мубарак Вакасо, а ты – гей».

Услышав оскорбления, Пике обратился к главному арбитру матча Карлосу Дель Серро Гранде, но тот не предпринял никаких действий.

Аналогичные чанты в адрес Пике раздавались на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в 2015, 2018 и 2019 гг.

Матч «Эспаньол» – «Барселона» завершился вничью 2:2, «Барса» заканчивала игру вдесятером из-за удаления Френки де Йонга.

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