«У Шакиры есть член». Фанаты «Эспаньола» снова устроили обструкцию Пике
Жерар апеллировал к судье, но безуспешно.
Фанаты «Эспаньола» в очередной раз осыпали оскорблениями защитника «Барселоны» Жерара Пике.
Как сообщает Marca, во время игры 19-го тура чемпионата Испании ультрас «Эспаньола» пели следующую кричалку: «Пике, ты – ублюдок, у Шакиры есть член, твой сын – Мубарак Вакасо, а ты – гей».
Услышав оскорбления, Пике обратился к главному арбитру матча Карлосу Дель Серро Гранде, но тот не предпринял никаких действий.
- Аналогичные чанты в адрес Пике раздавались на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в 2015, 2018 и 2019 гг.
- Матч «Эспаньол» – «Барселона» завершился вничью 2:2, «Барса» заканчивала игру вдесятером из-за удаления Френки де Йонга.
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