Нападающий «Локомотива» Федор Смолов может в зимнее трансферное окно стать футболистом «Эспаньола».

Каталонский клуб ищет укрепление на рынке и прорабатывает различные варианты для усиления команды. Менеджеры «Эспаньола» рассчитывают на этой неделе (с 6 по 12 января) сделать первое приобретение, и Смолов – один из претендентов на трансфер в Примеру.

Приоритет для испанцев – форвард «Бенфики» Рауль де Томас, проведший в Португалии лишь семь матчей. В сезоне-2018/19 воспитанник мадридского «Реала» выступал за «Райо Вальекано» и забил 14 мячей в 33 встречах. Об этом пишет Diario La Grada.

Федор Смолов с прошлого сезона забил в 36 матчах за «Локомотив» в Премьер-лиге 9 мячей.

«Эспаньол» идет на последнем месте в чемпионате Испании. 27 декабря их возглавил бывший защитник «Барселоны» Абелардо, после чего каталонцы сыграли с «сине-гранатовыми» вничью в 19-м туре Примеры – 2:2.

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