Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан встретился с бывшим одноклубником по «бланкос», коучем «Альмерии» Гути.

Также француз подписал футболку и сфотографировался с владельцем андалусийского клуба, Турки аль-Шейхом из Саудовской Аравии. Бизнесмен выложил в твиттер видео, в котором в шутку ударил Зидана головой в грудь.

На этот пост отреагировал экс-защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерации. «Привет, босс, как дела? Надеюсь, скоро увидимся», – ответил бывший центрбек Аль-Шейху.

Гути был тренером молодежной команды «Реала» Juvenil A, когда Зинедин возглавил основной состав. Они также играли вместе на «Сантьяго Бернабеу» с 2001 по 2006 гг.

Турки аль-Шейх вспомнил инцидент в финале ЧМ-2006. Марко Матерацци в дополнительное время матча Италия – Франция спровоцировал Зидана словами о его семье и получил удар головой в грудь. За этот эпизод Зизу получил красную карточку, а «Ле Блё» проиграли титул чемпионов мира в серии пенальти.

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