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Фанаты «Барселоны» скандировали нацистские приветствия на игре дубля
Не только Зозуля позволяет себе радикальные выходки.
Руководство «Барселоны» начало расследование относительно выходок группы фанатов клуба Boixos Nois на игре резервной команды против «Эспаньола Б».
Ультрас, посетившие игру на стадионе имени Йохана Кройфа в прошлую субботу, высмеяли покойного игрока «Эспаньола» Даниэля Харке. «Если Дани Харке забьет, это будет гол-призрак», – скандировали фанаты.
Помимо этого болельщики выкрикивали нацистские приветствия, утверждает RAC1. В конце первого тайма полицейские вывели хулиганов со стадиона.
- Матч основных команд «Барселоны» и «Эспаньола» завершился вничью 2:2.
- Харке умер в 26 лет от сердечного приступа во время разговора с подругой по телефону.
Зозуля – не нацист. Украинец запутался и использовал радикальную символику
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