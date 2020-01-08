Полузащитником «Валенсии» и сборной России Денисом Черышевым интересуются в Китае.

«Есть эксклюзив из «Валенсии». Один из футболистов, находящихся здесь, в Саудовской Аравии, получит предложение от серьезного клуба из Китая. Этот футболист – Денис Черышев», – сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV.

В Саудовской Аравии проходит розыгрыш Суперкубка Испании, «Валенсия» 8 января сыграет с «Реалом» полуфинальный матч.

Контракт 29-летнего Черышева с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года.

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