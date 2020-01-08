Бывший судья ФИФА из Аргентины Пабло Лунати назвал сына Сантьяго Бернабеу – в честь стадиона мадридского «Реала». О рождении ребенка и необычном имени он сообщил в инстаграме.

Арбитр – не фанат испанского клуба: он болеет за «Ривер Плейт», который выиграл Кубок Либертадорес именно на «Сантьяго Бернабеу». О клубной приверженности Лунати рассказал после завершения карьеры.

Лунати работал в аргентинском чемпионате с 2004 года по 2016-й.

С 2007 года по 2012-й он обслуживал международные матчи.

В финале Кубка Либертадорес-2018 впервые в истории сошлись заклятые враги «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Второй матч из-за беспорядков в Аргентине прошел в Мадриде, «Ривер Плейт» победил со счетом 3:1.

Болельщик назвал сына в честь «Миллуолла» втайне от жены

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