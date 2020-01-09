Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, видимо, не перейдет в «Эспаньол» в зимнее трансферное окно.

Каталонский клуб объявил о покупке форварда Рауля де Томаса из португальской «Бенфики». 25-летний футболист подписал контракт с новой командой до 2026 года. Рауль обошелся «Эспаньолу» в 20 миллионов евро. Такую же сумму «Бенфика» заплатила «Райо Вальекано» за его переход летом 2019 года.

В начале января Diario La Grada сообщил об интересе к Смолову со стороны испанского клуба. Но изначально Федор шел в списке приоритетов под вторым номером после Де Томаса, так что, вероятно, русский страйкер не переедет в Каталонию.

Де Томас – воспитанник мадридского «Реала». В сезоне-2018/19 он забил за «Райо» 14 мячей в 33 матчах.

Смолов – воспитанник московского «Динамо». В сезонах-2018/19 и 2019/20 он забил за «Локомотив» 9 мячей в 36 матчах.

Смолов – о переезде в Европу: «Были варианты. «Лион», «Марсель», «Бордо» – я даже не разговаривал»

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