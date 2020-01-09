Агент полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал слухи о возможном уходе валлийца.

«Бэйлу неинтересен переход в MLS. Он никуда не уйдет в зимнее трансферное окно. И очень маловероятно, что Гарет покинет «Мадрид» летом», – заявил Барнетт в интервью ESPN.

В ноябре 2019 года Бэйл отпраздновал выход сборной на Евро-2020 с флагом «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке» и попал под свист болельщиков на «Сантьяго Бернабеу».

Контракт 30-летнего футболиста с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

В чемпионате Испании-2019/20 Гарет провел 12 матчей, забил 2 мяча и отдал две результативные передачи.

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