Испанский журналист и телеведущий Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет свой пост по окончании сезона-2019/20.

«Барселона» и Вальверде прекратят сотрудничество в июне. Решение принято и им, и клубом», – отметил Миро.

Вальверде возглавил «Барсу» в 2017 году. Под его руководством «сине-гранатовые» дважды выиграли чемпионат Испании, по разу победили в Кубке и Суперкубке Испании.

Также сегодня стало известно, что представители «Барселоны» провели переговоры с главным тренером «Аль-Садда» Хави.

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