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Вальверде уйдет из «Барсы» по окончании сезона. Клуб провел переговоры с Хави
Избавление от скучного футбола Вальверде настигнет болельщиков «блауграны» уже совсем скоро.
Испанский журналист и телеведущий Гонсало Миро сообщил, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет свой пост по окончании сезона-2019/20.
«Барселона» и Вальверде прекратят сотрудничество в июне. Решение принято и им, и клубом», – отметил Миро.
- Вальверде возглавил «Барсу» в 2017 году. Под его руководством «сине-гранатовые» дважды выиграли чемпионат Испании, по разу победили в Кубке и Суперкубке Испании.
- Также сегодня стало известно, что представители «Барселоны» провели переговоры с главным тренером «Аль-Садда» Хави.
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