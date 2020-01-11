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«Барселона» ввела «правило Пике», чтобы ограничить нефутбольную деятельность игроков
Клуб хочет, чтобы футболисты сосредоточились на прямых обязанностях.
«Барселона» будет включать во все новые контракты «пункт Пике», ограничивающий внефутбольную профессиональную деятельность игроков.
Каталонцы приняли такое решение из-за защитника Пике – Жерар в последнее время вписывается во множество проектов, не имеющих отношения к игре за «Барсу». Игрок приобрел клуб «Андорра» и купил для него право участия в третьем испанском дивизионе, он плотно занимается развитием теннисного Кубка Дэвиса. Еще испанец владеет бизнесом в сферах питания, коммуникаций, гостиничного дела, моды и электронных игр.
Чтобы подобного не повторилось с другими игроками, клуб будет прописывать во всех новых соглашениях пункт, по которому каждый игрок должен будет согласовывать с «Барселоной» любую профессиональную деятельность, не связанную напрямую с делами «сине-гранатовых».
Еще клуб хочет ограничить футболистов в использовании социальных сетей в расположении команды. Кроме того, игрокам будет запрещено выкладывать снимки из зон, недоступных широкой публике, таких как командные собрания и закрытые тренировки, сообщает ABC.
- Каталонцы вылетели в полуфинале Суперкубка Испании, уступив «Атлетико» – 2:3.
- Команда делит первую строчку Ла Лиги с «Реалом».
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