«Барселона» будет включать во все новые контракты «пункт Пике», ограничивающий внефутбольную профессиональную деятельность игроков.

Каталонцы приняли такое решение из-за защитника Пике – Жерар в последнее время вписывается во множество проектов, не имеющих отношения к игре за «Барсу». Игрок приобрел клуб «Андорра» и купил для него право участия в третьем испанском дивизионе, он плотно занимается развитием теннисного Кубка Дэвиса. Еще испанец владеет бизнесом в сферах питания, коммуникаций, гостиничного дела, моды и электронных игр.

Чтобы подобного не повторилось с другими игроками, клуб будет прописывать во всех новых соглашениях пункт, по которому каждый игрок должен будет согласовывать с «Барселоной» любую профессиональную деятельность, не связанную напрямую с делами «сине-гранатовых».

Еще клуб хочет ограничить футболистов в использовании социальных сетей в расположении команды. Кроме того, игрокам будет запрещено выкладывать снимки из зон, недоступных широкой публике, таких как командные собрания и закрытые тренировки, сообщает ABC.

Каталонцы вылетели в полуфинале Суперкубка Испании, уступив «Атлетико» – 2:3.

Команда делит первую строчку Ла Лиги с «Реалом».

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