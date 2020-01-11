Певица Шакира рассказала, почему они с защитником «Барселоны» Жераром Пике до сих пор не узаконили отношения.

Звездная пара вместе уже почти 10 лет, они воспитывают двоих детей, но до сих пор не состоят в браке. Все дело в боязни певицы и ее желании сохранить свежесть отношений.

«Честно говоря, я ужасно боюсь брака. Я не хочу, чтобы он видел во мне жену, лучше уж девушку, возлюбленную – запретный плод. Хочу держать его в форме. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит от его поведения», – сказала певица в эфире программы 60min.

Пике младше подруги на 10 лет. Ему 32 года, ей – 42.

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