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Шакира объяснила, почему не выходит замуж за Пике

Шакира объяснила, почему не выходит замуж за Пике
Eurosport

50 мин. назад

Певица боится брака.

Певица Шакира рассказала, почему они с защитником «Барселоны» Жераром Пике до сих пор не узаконили отношения.

Звездная пара вместе уже почти 10 лет, они воспитывают двоих детей, но до сих пор не состоят в браке. Все дело в боязни певицы и ее желании сохранить свежесть отношений.

«Честно говоря, я ужасно боюсь брака. Я не хочу, чтобы он видел во мне жену, лучше уж девушку, возлюбленную – запретный плод. Хочу держать его в форме. Чтобы он понимал, что все возможно и зависит от его поведения», – сказала певица в эфире программы 60min.

  • Пике младше подруги на 10 лет. Ему 32 года, ей – 42.
  • «Барселона» делит первое место таблицы Ла Лиги с «Реалом».

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