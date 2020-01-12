Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес прокомментировал свой потенциальный трансфер в «Барселону». Ранее сообщалось, что представители «сине-гранатовых» провели с Хави переговоры.

«Барселона» – это мечта. Но я сфокусирован на «Аль-Садде». Я уважаю Эрнесто Вальверде», – заявил Хави.

Хави – бывший игрок и капитан «Барсы». Испанец провел в составе «блауграны» 505 матчей и выиграл 25 трофеев, в том числе восемь чемпионатов Испании и четыре Лиги чемпионов.

Вальверде возглавляет «Барсу» с 2017 года, под его руководством команда дважды выиграла Примеру, по разу – Кубок Короля и Суперкубок Испании.

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