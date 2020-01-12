Легенда «Барселоны» Хави Эрнандес в ближайшее время станет новым главным тренером «сине-гранатовых».

Об этом сообщил журналист BeIN Sports Халид Валид в твиттере. Репортер работает в Дохе – там же на данный момент тренирует экс-игрок каталонцев. «Хави – новый тренер «Барселоны». Все детали будут известны завтра, включая дату прощания с «Аль-Саддом», дату презентации в новом клубе и первый матч во главе «сине-гранатовых». Мы будем очень скучать по нему в Дохе».

Стали известны некоторые детали переговоров испанца с «Барсой». Хави уговаривали вернуться лидеры команды и бывшие партнеры Эрнандеса – Месси, Пике и Бускетс, сообщает OndaCero.

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Давление на Вальверде росло еще с прошлого сезона, а после поражения от «Атлетико» в полуфинале Суперкубка боссы клуба вступили в переговоры с Хави.

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