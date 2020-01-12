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Суарес перенес операцию и выбыл на 4 месяца

Суарес перенес операцию и выбыл на 4 месяца
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 48 мин. назад

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Страйкер «Барселоны» Луис Суарес перенес операцию из-за травмы наружного мениска правого колена.

Как сообщает официальный сайт «блауграны», уругваец выбыл из строя на четыре месяца.

  • В чемпионате Испании-2019/20 Суарес провел 17 матчей, забил 11 мячей и отдал семь голевых передач.
  • Уругваец стал игроком «Барсы» в 2014 году. В первом же сезоне на «Камп Ноу» Суарес выиграл золотой требл (Примеру, Лигу чемпионов и Кубок Короля).

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