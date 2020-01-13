Итальянский журналист Танкреди Пальмери со ссылкой на каталонское радио RAC1 сообщил, что «Барселона» заинтересована в услугах бывшего тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

По данным источника, «сине-гранатовые» уже связались с аргентинцем и пообщались о возможности возглавить клуб. При этом детали и итог переговоров неизвестны.

Почеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре 2019 года и с тех пор нигде не работает.

В разные годы аргентинец уверял, что никогда и ни за что не возглавит «Барселону», потому что предан родному и противоборствующему каталонцам «Эспаньолу».

Почеттино: «Предпочту работать на ферме в Аргентине, чем в «Барселоне» или «Арсенале»

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