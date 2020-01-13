Президент «Реала» Флорентино Перес высоко оценил работу Зинедина Зидана на посту главного тренера клуба.

«Он завоевал много трофеев, мы за него очень рады. Надеюсь, их станет еще больше. Зидан любит «Реал» – он отдыхал год, а теперь вернулся с новой энергией. Зидан – благословение с небес», – цитирует 72-летнего Переса Marca.

В качестве тренера Зидан взял с «Реалом» 10 трофеев, последний – Суперкубок Испании.

Под руководством француза мадридцы выиграли 9 финалов из 9.

Зидан покинул клуб после сезона-2017/18 и вернулся по ходу следующего сезона.

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