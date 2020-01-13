Стало известно, почему главный тренер «Аль-Садда» и экс-футболист «Барселоны» Хави отказался стать коучем каталонского клуба.

По информации Mundo Deportivo, 39-летнему Хави интересно взяться за проект с нуля, в частности, провести с клубом полноценную предсезонную подотовку. Он не хочет быть кризисным менеджером и начинать работу в середине сезона после увольнения предшественника из-за неудовлетворительных результатов.

Хави также не нравится требование «Барсы» дать ответ в кратчайшие сроки, так как ему хочется сперва привести к трофею «Аль-Садд», который вышел в полуфинал Кубка Катара.

«Барселону» пока возглавляет Эрнесто Вальверде.

Хави – бывший игрок и капитан «Барсы». Испанец провел в составе «блауграны» 505 матчей и выиграл 25 трофеев, в том числе восемь чемпионатов Испании и четыре Лиги чемпионов.

«Это мечта». Хави высказался о потенциальной работе в «Барсе»

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