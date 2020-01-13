Старт 2020 года никак нельзя назвать удачным для «Барселоны»: сначала каталонцы уже на полуфинальной стадии обновленного Суперкубка Испании уступили «Атлетико», а спустя несколько дней почти до конца сезона выбыл Луис Суарес.

Ударно провел последние игры, но уже несколько недель чувствовал дискомфорт

Уругваец провел оба матча в наступившем году – гол+пас против «Эспаньола» и ассист в игре с «индейцами» – но последние недели играл с сильным дискомфортом в колене. Оказалось, что у Луиса повреждение мениска правого колена, которое, по информации Sport.es, мешало показывать ему свой максимум. Хотя и в такой форме Суарес в этом сезоне был неудержим: 11 голов и семь передач в Ла Лиге – лучший результат по ассистам в Примере и второе место по очкам после Лео Месси.

Антуан Гризманн, Лионель Месси, Луис СуаресGetty Images

В последних 10 матчах после перерыва на сборные у Суареса вообще была сумасшедшая статистика – шесть голов и 10 ассистов во всех турнирах, поэтому потеря такого форварда да еще и в непростой для «сине-гранатовых» период – огромная головная боль.

Это первая столь серьезная травма Суареса

Форварду пришлось лечь на операцию, но первоначально речь шла о четырех-шести неделях восстановления. В таком случае Луис пропустил бы всего четыре игры чемпионата и два-три раунда Кубка Короля, вернувшись аккурат к началу плей-офф Лиги чемпионов. Но 12 января клуб объявил, что Суарес вылетел четыре месяца – на 99% это пропуск остатка сезона. Разве что в финале ЛЧ у Суареса будут шансы выйти на поле, но пробиться туда без страйкера «Барсе» будет крайне сложно.

Еще обиднее каталонцам от того, что за пять с половиной лет в Испании Суарес ни разу не травмировался настолько серьезно. Лишь в 2016-м Суарес вылетал чуть больше, чем на месяц, и то восстановление от травмы выпало на лето и затронуло лишь предсезонку.

Кого может купить «Барса» на место Луиса?

О возможном выходе каталонцев на зимний трансферный рынок заговорили еще тогда, когда срок восстановления Суареса шел на недели, а не на месяцы. Теперь же вопрос покупки нападающего встал еще острее. Ключевых кандидата три.

Лаутаро Мартинес («Интер»)

Главный претендент на замену уже зимой. «Барселона» давно интересуется Лаутаро, который был главной ударной силой сборной Аргентины на Кубке Америки, но планировала купить его в конце сезона. Сумма отступных – 200 млн евро, у «Барсы» есть полмесяца, чтобы решиться на покупку и попробовать сбить цену.

Карлос Вела («Лос-Анджелес»)

Карлос ВелаGetty Images

Смотрят в «Барселоне» и за океан – Карлосом Велой каталонцы интересовались еще год назад, но трансфер тогда так и не состоялся. С тех пор 30-летний мексиканец успел установить два абсолютных рекорда MLS – в 33 играх он забил 36 мячей, а по системе гол+пас набрал 47 очков. По соотношению предполагаемая цена/качество это, возможно, самый интересный вариант «на сейчас».

Ришарлисон («Эвертон»)

За месяц до травмы Суареса британский таблоид Daily Star сообщал, что «Барселона» рассматривает вариант приобретения страйкера «Эвертона» за 47 млн евро. Насколько готовы будут «ириски» расстаться за такую сумма с 21-летним бразильцем (покупали его полтора года назад за 50 млн евро), но статистика у него вполне пристойная, хоть и невыдающаяся: восемь голов и четыре ассиста в 22 играх АПЛ этого сезона.

Обойтись теми, кто есть

Несмотря на активный мониторинг рынка, существует большая вероятность, что «Барса» обойдется без трансферов, ведь острого дефицита игроков группы атаки у чемпионов Испании нет – Месси, Гризманн, Дембеле, Ансу Фати. До конца сезона вполне реально дотянуть и имеющимися силами.

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