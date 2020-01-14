Getty Images

«Барселона» объявила об увольнении Вальверде

«Барселона» объявила об увольнении Вальверде
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Событие, которого так ждали фанаты каталонцев.

«Барселона» рассталась с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

    Руководство и 55-летний испанец договорились о расторжении контракта. В качестве преемника президент «Барсы» Жозеп Бартомеу выбрал Кике Сетьена, который будет управлять командой до 2022 года.

    • Под руководством Вальверде «Барселона» дважды стала чемпионом Испании и по разу выиграла Кубок и суперкубок страны.
    • Каталонский суперклуб лидирует в Ла Лиге (поровну очков с «Реалом») и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, где его соперником станет «Наполи».

    Mundo Deportivo: Хави не хочет начинать работу в «Барселоне» с середины сезона

    Eurosport в твиттере

    Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

    По теме

    Чемпионат Испании

    Результаты

    Таблица

    0Читайте и обсуждайте
    0Читайте и обсуждайте