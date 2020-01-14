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«Барселона» объявила об увольнении Вальверде
Событие, которого так ждали фанаты каталонцев.
«Барселона» рассталась с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.
Руководство и 55-летний испанец договорились о расторжении контракта. В качестве преемника президент «Барсы» Жозеп Бартомеу выбрал Кике Сетьена, который будет управлять командой до 2022 года.
- Под руководством Вальверде «Барселона» дважды стала чемпионом Испании и по разу выиграла Кубок и суперкубок страны.
- Каталонский суперклуб лидирует в Ла Лиге (поровну очков с «Реалом») и сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, где его соперником станет «Наполи».
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