«Барселона» может расстаться с Эрнесто Вальверде в ближайшее время. Один из кандидатов на замену – Маурисио Почеттино, ранее тренировавший «Эспаньол».

Сам аргентинец ранее не раз заявлял, что из-за своего прошлого в «Эспаньоле» никогда не возглавит «Барселону». Однако известный журналист Гильем Балаге сообщает, что на самом деле такой вариант более чем реален.

«Почеттино рассматривают в качестве сменщика Вальверде. Бартомеу [президент «Барселоны»] дружит с Маурисио более 13 лет. Их дети ходили в одну школу. Бартомеу имел дело с Почеттино, когда аргентинец работал в «Саутгемптоне». Еще один функционер каталонцев, Рамон Планес, работал с ним в «Эспаньоле». Оба – большие фанаты таланта Почеттино», – написал Балаге в твиттере.

«Барселона» и «Эспаньол» – принципиальные соперники, оба клуба базируются в Каталонии.

Последним местом работы Почеттино был английский «Тоттенхэм».

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