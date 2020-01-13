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«Он этого не заслуживает». Гвардиола высказался о ситуации с Вальверде
Тренер «Сити» сочувствует коллеге.
Главный тренер «Манчестер Сити» поддержал тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде – вокруг увольнения коуча в последние дни ходит множество спекуляций.
«Барселона» – это особенное место, где недостаточно лишь выиграть чемпионат. Мне жаль Эрнесто Вальверде. Он этого не заслуживает. Надеюсь, что ситуация разрешится в ближайшее время, я желаю этого, как член клуба», – приводит слова Пепа Marca.
- Пеп тренировал «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год.
- Среди возможных сменщиков Вальверде называются Хави, Почеттино и Куман.
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