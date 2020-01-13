Главный тренер «Манчестер Сити» поддержал тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде – вокруг увольнения коуча в последние дни ходит множество спекуляций.

«Барселона» – это особенное место, где недостаточно лишь выиграть чемпионат. Мне жаль Эрнесто Вальверде. Он этого не заслуживает. Надеюсь, что ситуация разрешится в ближайшее время, я желаю этого, как член клуба», – приводит слова Пепа Marca.

Пеп тренировал «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год.

Среди возможных сменщиков Вальверде называются Хави, Почеттино и Куман.

«Он забрал у меня все». Шукюр работает таксистом в Вашингтоне из-за конфликта с Эрдоганом

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте