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Иньеста – о Вальверде: «Барселона» ведет себя немного некрасиво»

Иньеста – о Вальверде: «Барселона» ведет себя немного некрасиво»
Eurosport

35 мин. назад

Легенда каталонцев легонько раскритиковал клуб.

Бывший футболист «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о ситуации с тренером каталонцев Эрнесто Вальверде.

Слухи об увольнении испанца не прекращаются последние несколько дней, а представители клуба в открытую общаются с потенциальными кандидатами на замену коуча. «Барса» ведет себя немного некрасиво. Нельзя так вести себя с тренером команды», – приводит слова Андреса El Transistor.

  • Полузащитник выступает за японский «Виссел Кобе».
  • Андрес сыграл последний матч за «Барселону» как раз при Вальверде.

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