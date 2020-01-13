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Иньеста – о Вальверде: «Барселона» ведет себя немного некрасиво»
Легенда каталонцев легонько раскритиковал клуб.
Бывший футболист «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о ситуации с тренером каталонцев Эрнесто Вальверде.
Слухи об увольнении испанца не прекращаются последние несколько дней, а представители клуба в открытую общаются с потенциальными кандидатами на замену коуча. «Барса» ведет себя немного некрасиво. Нельзя так вести себя с тренером команды», – приводит слова Андреса El Transistor.
- Полузащитник выступает за японский «Виссел Кобе».
- Андрес сыграл последний матч за «Барселону» как раз при Вальверде.
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