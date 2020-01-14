Вальверде стоило выгнать после 0:4 от «Ливерпуля». Менеджмент «Барсы» даже слабее, чем у «Спартака»

С тренерскими скиллами Эрнесто Вальверде все прояснилось еще весной 2018 года, когда «Барселона» эпично слила четвертьфинал «Роме». Во время ответной игры Пике умолял коуча поменять оборонительную тактику, а Иньеста еще при счете 0:1 прогнозировал вылет, но Эрнесто брыкался – говорил, что он здесь тренер, а игроки должны тупо исполнять все, что им скажут. Так «блауграна» допрыгалась до катастрофы: римляне были тотальными андердогами, но прихлопнули команду, которую доверили преподу по физ-ре.

Унизительное поражение никак не сказалось на Вальверде: этот унылый дядя разнес «Реал» Зидана в чемпионской гонке, взял Кубок Испании, а еще красиво разобрался с «Челси» в 1/8 ЛЧ – короче, объективно заслужил второй шанс. Разумеется, и он был использован абсолютно бездарно. Да, «Барса» по привычке взяла золото Ла Лиги, порвав «Мадрид» во всех важных Класико, но в мае 2019-го отдала два трофея за три недели. Сначала каталонцев эффектно распял Юрген Клопп (4:0 после 0:3 на «Камп Ноу»), а затем «Валенсия» внезапно отобрала Кубок Испании.

Казалось, игроки каталонцев специально подарили трофей «мышам», лишь бы не тратить время на работу с физруком, но боссы «Барсы» вообще не поняли намека. Вальверде оставили, и это был полнейший абсурд: при нем команда не прогрессировала, не проявляла характер, не поднималась даже в полуфинал Лиги чемпионов и максимально зависела от настроения и формы Лео Месси. Если гений вывозил, «блауграна» побеждала, если нет – психовала и буксовала.

Эрнесто Вальверде, «Барселона»Getty Images

Характерно, что синхронно (конец сезона-2018/19) с руководителями «Барселоны» топ-менеджеры «Спартака» сохранили Олега Кононова – еще одного безвольного и обреченного мужчину. Но если в Москве уровень футболистов примерно соответствовал тренерскому, то в Каталонии автослесаря посадили управлять шикарным болидом – это смотрелось очень жалко.

В новом сезоне ничего не изменилось. Вальверде вылез на первую строчку Примеры благодаря везению (оверперформинг – заслуга Лео), но у «Барсы» не было поставленной игры и особенно обороны: парни пропустили на уровне 14-го «Вальядолида». У любого человека, который хоть раз смотрел матчи «блауграны», возникало ощущение, что в технической зоне находится пустое место – Эрнесто уже вообще ни на что не влиял. На пресс-конференциях беспомощность продолжалась: Вальверде не запомнился ни одной репликой – сплошное бурчание от серейшего и скучнейшего коуча.

При этом увольнять его после Суперкубка совершенно нелепо. Во-первых, что это за критерий – выставочный турнир в другой стране, где на трибунах так тихо, словно мама попросила вырубить звук в FIFA? Во-вторых, как можно было выгонять тренера, если у вас вообще нет замены? Это ведь крайне комичная ситуация: суперклуб с одним из самых дорогих ростеров в составе показал себя с чудовищно несолидной стороны. Там твердо решили выгнать действующего тренера (хотя ему ничего не говорили прямо) и открыто вели переговоры с другими кандидатами. Логично, что Эрнесто взбесился.

Впрочем, диалоги с претендентами – отдельный жанр в юморе. Каталонцы провалили встречу с Хави, смутили Кумана, не впечатлили Аллегри и не убедили Почеттино – никто не пожелал подхватывать команду в середине сезона. Пришлось экстренно выписывать очередного педагога из спортзала – Кике Сетьена, у которого нуль титулов в 61 год и «Бетис» как главный хайлайт карьеры. Браво, прекрасный выбор: кажется, Сетьена назначили только потому, что Вальверде уже обиделся и настроился свалить, а человек со свистком на занятиях все-таки нужен.

Кике СетьенGetty Images

Если посмотреть на все, что происходило с «Барсой» после ухода Пепа, сдержать смех будет непросто. Суперстабильная в плане состава команда выиграла всего один Кубок чемпионов за восемь лет, хотя россыпь звезд (от Тер Штегена до Месси) позволяла рубиться в финалах чуть ли не каждый год – как «Реал».

Проблема в том, что руководство «Барселоны» патологически боится приглашать авторитетных и титулованных коучей, а не добрых булочек, которые боятся лезть наперекор Лео. Единственным терпимым вариантом был Луис Энрике, но и он быстро поплыл. Зато все остальные, от Мартино до Вальверде, – люди, элементарно недостойные работать с игроками такого уровня. Подобной ерундой в нулевых занимался «Реал», назначавший то Камачо, то Лушембургу, то Лопеса Каро (кто это вообще?), но даже там поняли, что элитным футболистам нужен топовый тренер.

Теперь надо дождаться, пока эта примитивная мысль дойдет до каталонских сенаторов – без самостоятельной, жесткой и успешной фигуры на скамейке «Барса» еще долго будет пролетать мимо Кубка чемпионов.

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