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Сетьен подписал контракт с «Барселоной» по схеме 0,5+1+1

Сетьен подписал контракт с «Барселоной» по схеме 0,5+1+1
Eurosport

1 час назадОбновлено Только что

«Бетис» Сетьена был бодрой командой.

«Барселона» объявила о назначении Кике Сетьена на пост главного тренера команды вместо отправленного в отставку Эрнесто Вальверде.

По информации Sport, коуч подписал контракт до июня 2022 года по схеме 0,5+1+1 – следовательно, Сетьена могут уволить после каждого из сезонов, включая текущий.

Возможно, руководство учло важный статистический факт: именно «Бетис» 61-летнего Сетьена последним выигрывал у «Барсы» на «Камп Ноу». Это произошло 11 ноября 2018 года – каталонцы проиграли со счетом 3:4.

  • В сезоне-2017/18 Сетьен довел «Бетис» до шестого места чемпионата Испании.
  • Также он работал с «Расингом», «Полидепортиво», «Логроньесом», «Луго», «Лас-Пальмасом» и сборной Экваториальной Гвинеи.

Вальверде стоило выгнать после 0:4 от «Ливерпуля». Менеджмент «Барсы» слабее даже, чем у «Спартака»

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