Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен работал в сборной России по пляжному футболу.

«А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых начинал карьеру в пляжном футболе, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной России в 2005-2006 годах? Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол!» – говорится в аккаунте сборной России по пляжному футболу.

«Барселона» назначила Сетьена вместо уволенного Эрнесто Вальверде.

Коуч подписал контракт по схеме 0,5+1+1.

Вальверде стоило выгнать после 0:4 от «Ливерпуля». Менеджмент «Барсы» слабее даже чем у «Спартака»

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