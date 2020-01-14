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Новый тренер «Барселоны» Сетьен начинал карьеру в сборной России по пляжному футболу

Новый тренер «Барселоны» Сетьен начинал карьеру в сборной России по пляжному футболу
Eurosport

29 мин. назад

От помощника Писарева до тренера Месси.

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен работал в сборной России по пляжному футболу.

«А вы знали, что новый главный тренер сине-гранатовых начинал карьеру в пляжном футболе, а также был помощником Николая Писарева в тренерском штабе сборной России в 2005-2006 годах? Вот какие кадры хранит российский пляжный футбол!» – говорится в аккаунте сборной России по пляжному футболу.

  • «Барселона» назначила Сетьена вместо уволенного Эрнесто Вальверде.
  • Коуч подписал контракт по схеме 0,5+1+1.

Вальверде стоило выгнать после 0:4 от «Ливерпуля». Менеджмент «Барсы» слабее даже чем у «Спартака»

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