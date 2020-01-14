Мадридский «Атлетико» продолжает работу по переходу нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани. Ранее сообщалось, что уругваец подпишет с испанским клубом контракт на три года.

При этом боссы «красно-белых» держат в голове запасной вариант на случай срыва сделки. Второй номер в виш-листе «Атлетико» – Александр Ляказетт. У француза действующий контракт с «Арсеналом» до 2022 года, но в «Атлетико» надеются украсть страйкера заманчивым предложением. По данным Marca, в случае необходимости мадридцы готовы предложить за 28-летнего игрока некоторую сумму и Тома Лемара в придачу.

Тома Лемар – второй самый дорогой трансфер в истории «Атлетико» после Жоау Феликса. Летом 2018 года мадридцы заплатили за него «Монако» 70 млн евро.

Эдинсон Кавани недоволен положением запасного в «ПСЖ» и хочет сменить клуб. По контракту с парижанами ему осталось отыграть полгода.

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