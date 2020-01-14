Нападающий «Барселоны» Лионель Месси написал трогательное послание уволенному Эрнесто Вальверде.

13 января «Барса» объявила об увольнении главного тренера команды. Лео в инстаграме попрощался со специалистом и написал ему несколько теплых слов. «Спасибо за все, мистер. Уверен, вы будете великим везде, куда бы ни отправились, потому вы не только отличный профессионал, но и великолепный человек. Удачи, крепко обнимаю», – подписал публикацию Лео.

Каталонцы уже назначили нового тренера – им стал экс-коуч «Бетиса» Кике Сетьен.

«Барса» делит первую строчку Ла Лиги с «Реалом».

Вальверде был уволен после поражения «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании. Каталонцы вели 2:1, но все равно проиграли «Атлетико» (2:3).

Вальверде стоило выгнать после 0:4 от «Ливерпуля». Менеджмент «Барсы» слабее даже чем у «Спартака»

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