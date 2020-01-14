Новый тренер «Барселоны» Кике Сетьен в начале декабря проходил собеседование в «Уотфорде».

На тот момент «шершни» имели в активе восемь очков после 15 матчей, находились на дне таблицы АПЛ и уволили уже второго тренера за сезон. Как сообщает журналист Evening Standard Саймон Коллингс в твиттере, прежде чем назначить на эту работу Найджела Пирсона «Уотфорд» пообщался и с Кике Сетьеном – теперь он возглавляет лидеров Ла Лиги.

Вряд ли «шершни» пожалели о своем итоговом выборе – в пяти последних матчах у них четыре победы и одна ничья. Только у «Ливерпуля» лучший график.

Последним местом работы Сетьена был «Бетис».

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