Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал интерес клуба к приобретению полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.

«Не знаю, кто такой Погба», – заявил Перес. Газета AS уточнила, что руководитель «бланкос» улыбнулся во время ответа.

«[Феде] Вальверде станет одной из величайших звезд «Реала» в ближайшие годы», – добавил Флорентино после финального матча за Суперкубок Испании.

В летнее трансферное окно-2019 «Мадрид» связывали с персональным интересом главного тренера Зинедина Зидана к Полю Погба, но «МЮ» отказался от продажи француза.

21-летний Федерико Вальверде провел за столичный клуб 15 матчей в чемпионате Испании, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Зидану не купили Погба, но он нашел замену в системе «Реала». Вальверде – тактическая машина

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