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«Не знаю, кто такой Погба». Перес пошутил про интерес «Реала» к игроку «МЮ»
Ну, этот, за которого вы летом предлагали 120 миллионов.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал интерес клуба к приобретению полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.
«Не знаю, кто такой Погба», – заявил Перес. Газета AS уточнила, что руководитель «бланкос» улыбнулся во время ответа.
«[Феде] Вальверде станет одной из величайших звезд «Реала» в ближайшие годы», – добавил Флорентино после финального матча за Суперкубок Испании.
- В летнее трансферное окно-2019 «Мадрид» связывали с персональным интересом главного тренера Зинедина Зидана к Полю Погба, но «МЮ» отказался от продажи француза.
- 21-летний Федерико Вальверде провел за столичный клуб 15 матчей в чемпионате Испании, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Зидану не купили Погба, но он нашел замену в системе «Реала». Вальверде – тактическая машина
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