Форвард «Барселоны» Лионель Месси выделил главного и самого трудного опекуна, с которым сталкивался на футбольном поле.

«Персональная опека меня не беспокоит. Ты знаешь, что будет тяжелый матч, и странно, когда рядом с тобой всегда кто-то есть. Подобное происходило со мной нечасто.

Самый трудный опекун? Пабло Маффео, против него было тяжело. Что касается фолов, то я никогда не жаловался. Борьба и удары – часть футбола», – цитирует Месси Goal со ссылкой на DAZN.

Маффео выступает за «Жирону», права на футболиста принадлежат «Штутгарту».

На счету Лео 619 голов в 707 матчах во всех турнирах за «Барселону».

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