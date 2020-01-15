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Месси назвал самого трудного опекуна в карьере, и это не Серхио Рамос

Месси назвал самого трудного опекуна в карьере, и это не Серхио Рамос
Eurosport

49 мин. назад

Пабло Маффео, слыхали о таком?

Форвард «Барселоны» Лионель Месси выделил главного и самого трудного опекуна, с которым сталкивался на футбольном поле.

«Персональная опека меня не беспокоит. Ты знаешь, что будет тяжелый матч, и странно, когда рядом с тобой всегда кто-то есть. Подобное происходило со мной нечасто.

Самый трудный опекун? Пабло Маффео, против него было тяжело. Что касается фолов, то я никогда не жаловался. Борьба и удары – часть футбола», – цитирует Месси Goal со ссылкой на DAZN.

  • Маффео выступает за «Жирону», права на футболиста принадлежат «Штутгарту».
  • На счету Лео 619 голов в 707 матчах во всех турнирах за «Барселону».

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