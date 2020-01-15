Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал противостояние с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Это была особенная дуэль, которая останется [в памяти людей] навечно. Потому что она длилась так много лет, и было непросто поддерживать высокий уровень на протяжении долгого времени. Плюс клубы, за которые мы выступали, «Реал» и «Барселона», на многое претендовали и оставались лучшими командами мира.

Спортивная дуэль между нами была очень важной на каком-то личном уровне, и, мне кажется, людям тоже было весело, вне зависимости от того, болели они за «Мадрид», «Барсу» или за футбол в глобальном смысле.

Конечно, когда Криштиану играл за «Реал», матчи были особенными. Игры с «Мадридом» всегда много значат, но во времена Роналду они становились еще более значимыми. Но это время ушло, теперь нужно смотреть в будущее», – заявил Месси в программе La Liga on DAZN. Его цитирует Goal.com.

Криш и Лео соревновались в чемпионате Испании с 2009 по 2018 гг.

Месси взял 6 «Золотых мячей», у Роналду их 5.

Месси и Роналду – лучшие спортсмены 10-х. Они сделали друг друга лучше и проиграли 1 «Золотой мяч»

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