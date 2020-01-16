7 января хакер выложил в интернет интимное видео с тренером «Малаги» Виктором Санчесом, которое мошенник предварительно украл из мессенджера. На нем коуч в тренировочной форме клуба засветил половой орган. Взломщик устроил шантаж и потребовал 20 тысяч евро в биткоинах. Если вы хотите найти видео, то у вас вряд ли получится. Распространение карается уголовной ответственностью в Испании. Полиция уже задержала преступника – ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Несмотря на невинность Виктора, руководство «Малаги» сразу отвернулось от менеджера. Сначала катарский владелец Абдулла Аль-Танни раскритиковал Санчеса в твиттере: «Он как ангел – никогда не ошибается. Не хочет признать ошибку, лишь раз сказал правду. Считаешь, ложь поможет? Будь сильным и скажи, что ошибся». Потом они отстранили его от тренировок, а после встречи 11 января объявили об увольнении без возможной компенсации. Осталось доказать аморальность поведения Виктора.

Правда, у клуба были причины для недовольства тренером. «Малага» победила в одном матче из последних пяти. Команда идет на 16-м месте (недалеко от зоны вылета Сегунды), хотя в прошлом сезоне боролась в плей-офф за выход в Ла Лигу. К тому же Санчес изначально не поладил с начальством и за неделю до секс-скандала вошел в открытый конфликт: «Они обманывают нас с планированием состава: все покупают, а мы продаем».

Напряжение в клубе витало несколько месяцев. Наконец, катарцы нашли будто скомпрометированный повод для экономически выгодного увольнения без компенсации, но выбрали максимально неподходящее время. «Малага» действительно сплотилась вокруг проблемы Виктора. За тренера моментально вступились игроки, которые встретили его аплодисментами. Они же подписали заявление, где поддержали тренера и заверили: «Никто и ничто не разлучит нас в этот трудный период». Болельщики тоже не проигнорировали ситуацию. Около 200 человек столпились у отеля, в котором живет Санчес, чтобы подбодрить коуча.

Виктор Санчес, «Малага»Getty Images

Президент Ассоциации испанских футболистов (AFE) Давид Агансо точнее всех выразил главную претензию к руководству: «Личные проблемы не могут влиять на профессиональные вопросы. AFE готова предоставить Виктору все, что ему нужно. «Малага» отстранила его за личные проблемы. Не думаю, что это этично, я не доволен этим решением».

Агансо прав. Домашнее видео Клинтона Н’Жи после перехода в «Динамо» никак не сказалось на трансфере, а лишь порадовало болельщиков с половым созреванием. Хотя игрок опубликовал видео в пьяном угаре сам, и его до сих пор можно найти в сети.

Даже великий Хоакин Санчес фотографировался абсолютно голым возле трофея после победы в Кубке Испании с «Валенсией» в 2008 году. Фото завирусилось, и сейчас футболист оправдывается грамотным фотошопом и забывчивостью. Но это не помешало его игре: он продолжил рубиться за «Валенсию», а через три года как раз перешел в «Малагу».

«Я – жертва шантажа. Это нарушение права на неприкосновенность частной жизни. Но у меня достаточно сил, чтобы двигаться дальше. Жертвы подобных преступлений и травли часто заканчивают жизнь самоубийством, в частности, из-за огромного давления медиа и отсутствия должного отношения к такого рода ситуациям», – верно прокомментировал произошедшее Санчес. Испания лидирует по уровню киберпреступлений среди стран Европы, а по мировым показателям ее обгоняют только Австралия и Бразилия. Почти 17% испанских пользователей страдают от хакеров.

Виктор Санчес, «Депортиво» – «Малага»Getty Images

За карьеру Виктор может не волноваться. До назначения в «Малагу» тренер два года сидел без работы, но ажиотаж вокруг увольнения не оставит его на бирже труда. Президент испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес убедил: «Я почти два месяца не заходил в твиттер, пока не увидел ситуацию Виктора. Если ваша работа в опасности, дайте мне знать, для вас двери RFEF всегда открыты».

Только устроит ли тренера бюрократическая возня? В 43 года амбиции не заканчиваются даже после подобных скандалов. Виктор Санчес всю жизнь провел около поля. Он достиг успеха футболистом: отметился трофеями в «Реале» и запомнился крутой игрой в «Депортиво» Хавьера Ируреты. За пять лет в качестве менеджера он прославился лишь интимным видео, но именно оно может стать точкой отсчета для перезагрузки.

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