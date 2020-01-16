Сьюзи Кортес, обладательница титула «Мисс Бум Бум»-2019, набила очередную татуировку с нападающим «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

В прошлом январе Сьюзи показала тату с фамилией Лео на левой ягодице. На этот раз девушка набила лицо Лео у себя на животе.

«Мисс Бум Бум» – ежегодный бразильский конкурс красоты, на котором определяется девушка с лучшими ягодицами в стране.

В 2016 году Кортес завалила Месси откровенными фотографиями, и игрок по просьбе Антонеллы Рокуццо заблокировал страничку модели. Лео осчастливил Сьюзи только два года спустя, вычеркнув ее из бан-листа.

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