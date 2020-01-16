Сын Кике Сетьена Ларо рассказал о том, как он узнал о назначении отца на пост главного тренера «Барселоны».

«На тот момент я уже читал кое-что на эту тему в прессе. Потом я играл с друзьями в Fortnite, когда мне позвонил отец и сказал, что подписал контракт с «Барсой». Не знаю, мечтал ли он об этом, но то, что он всегда хотел этого, – это точно. Это огромная радость для него.

*** [блин], он будет тренировать Месси, *** [блин]. Недавно я наблюдал за Месси на тренировке и пускал слюни. Когда я был маленьким, мне нравился «Реал», но это было слишком давно. В эпоху Месси я начал играть за «Барсу» [в симуляторах].

Он [Сетьен] будет тренировать лучших в мире, ведь «Барса» – одна из лучших команд. Все знают Месси, Суареса и остальных», – приводит слова Ларо Marca.

Сетьен пришел в «Барсу» на место уволенного Эрнесто Вальверде, который выиграл с «блауграной» два чемпионата Испании.

Кике подписал контракт с «Барсой» по схеме 0,5+1+1.

24-летний Ларо Сетьен играет за «Сант-Андреу» в Терсере (третья лига Испании).

Директор «Вальядолида»: «Месси – это оспа, от которой нет вакцины»

Подписывайся на нас в инстаграме