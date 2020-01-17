Главный тренер «Аль-Садда» Хави рассказал, почему отказался возглавить «Барселону».

«Да, я получил предложение от «Барселоны», но не принял его, потому что мне еще слишком рано тренировать эту команду. Но это останется моей мечтой на будущее.

Первым делом я сообщил о решении семье, а затем игрокам «Аль-Садда», потому что они следили за развитием событий. Три дня я был не в лучшем состоянии для работы, но теперь полностью сфокусирован на «Аль-Садде», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барсу» вместо уволенного Эрнесто Вальверде возглавил Кике Сетьен.

Сетьен подписал контракт с «сине-гранатовыми» по схеме 0,5+1+1.

Сын Сетьена: «*** [блин], он будет тренировать Месси, *** [блин]»

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